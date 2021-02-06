В Сингапуре сотруднику медучреждения случайно ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. В результате никаких осложнений не обнаружили.

Об этом говорится в сообщении Национального офтальмологического центра, где 14 января произошел инцидент, передает CNA.

"Ошибка была обнаружена сразу же после инъекции, после чего сотрудник центра незамедлительно был госпитализирован", - указывается в заявлении.

"Никаких побочных эффектов обнаружено не было", - добавили в медучреждении.

"Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией", - сообщили в центре.

Как известно, вакцинация в Сингапуре началась в конце прошлого года. Первыми были вакцинированы медики, затем правительство и граждане, входящие в группу риска. Вакцинация населения стартовала с 27 января, как ожидается, большинство жителей смогут сделать прививки к третьему кварталу текущего года.

Также власти пообещали выплачивать по 10 тыс. сингапурских долларов ($7,5 тыс.) при серьезных побочных эффектах от вакцины. В случае летального исхода или получения тяжелых осложнений, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь, правительство выплатит по 225 тыс. сингапурских долларов ($169 тыс.).

Напомним, ранее стало известно, что Китай одобрил вакцину против коронавируса Sinovac Biotech, которую ранее закупила Украина.

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