Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления по итогам пресс-конференции главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что надеется на сертификацию в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Слова чиновника приводит "ТАСС".

"Я с удовольствием прочел отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet, в отношении российской вакцины и ее высокой эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах - членах Евросоюза", - сказал он.

В то же время Боррель поздравил Россию с успехом и рассказал, что достижения российских ученых будут полезны для всего человечества.

"Для нас это будет хорошей новостью. У нас, как вы знаете, вакцин не хватает. И дополнительный источник поставок только приветствуется", - добавил он.

Напомним, авторитетный медицинский журнал The Lancet во вторник, 2-го февраля, опубликовал промежуточный анализ результатов третьей (последней) фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

После этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что не исключает централизованной закупки российской вакцины от коронавируса.