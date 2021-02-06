Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выдвинула генерального продюсера телеканала "112 Украина", который недавно попал под санкции СНБО, Артема Марчевского кандидатом на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в избирательном округе № 50 (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении партии.

Также Марчевский руководит молодежным крылом ОПЗЖ.

На выборах в 2019 году он уже баллотировался по одномандатному округу в Донецкой области.

Также партия определилась и со своим кандидатом по округу №184 (Херсонская область). Им станет руководитель Херсонской региональной парторганизации ОПЗЖ Егор Устинов.

Напомним, довыборы в парламент в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года, так как Рада прекратила полномочия нардепа Требушкина, избранного мэром Покровска.

А в Херсонской области освободилось место поле того как нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона.

Ранее "Страна" подробно писала о том, кто пойдет на выборы в Раду по освободившимся округам. В частности, уже тогда мы прогнозировали, что партия ОПЗЖ выдвинет на выборы в Херсонской области Егора Устинова.