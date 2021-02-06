Американская компания SpaceX решила отменить запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink для раздачи беспроводного интернета.

Соответствующий пост был опубликован на странице компании в Twitter.

"Попытка запуска Starlink с LC-39A в эти выходные отменена для дополнительных проверок перед полетом", - говорится в сообщении.

Предполагается, что новый запуск будет проведен в конце следующей недели.

Уточним, что всего с января текущего года компания запустила в космос рекордные 143 спутника. Речь идет о 133 коммерческих и государственных космических аппаратах и 10 спутниках Starlink.

Напомним, в воскресенье, 24 января, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты Transporter-1 SmallSat Rideshare, выведя на орбиту сразу 143 спутника.

Также напомним, что в декабре SpaceX отменила запуск ракеты за 30 секунд до старта. По прогнозу ВВС США, погодные условия были благоприятными для старта на 90%, потому причиной стали не они.