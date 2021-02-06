В субботу, 6 февраля, на Донбассе, около Торецка и Северодонецка, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны противника.

Об этом сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

"Сегодня, 6 февраля около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что без политического прогресса режим прекращения огня на Донбассе нивелируется.

Также сообщалось, что на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный.