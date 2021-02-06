В воскресенье, 7 февраля, в ряде регионов Украины заметно ухудшатся погодные условия. В части областей ночью температура упадет до -22 градусов мороза.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков Укргидрометцентра.

Так, морозы -20...-22 градуса ударят в Черниговской и Сумской областях. Днем в этих регионах столбики термометров опустятся до -14 градусов, однако будет солнечно с небольшой облачностью и без осадков.

В то же время в большей части Западной Украины ожидаются снегопады днем и ночью. Ночью температура воздуха будет достигать -14 градусов. В Закарпатской области днем будет дождь, а ночью - мокрый снег.

В восточных и центральных областях ночные морозы будут до -17 градусов, днем температура будет достигать -14. Однако осадки не ожидаются, а погода будет солнечной с небольшой облачностью.

В столице ожидается -15...-17 ночью и -10...-12 днем. Днем прогнозируют снег, а ночью осадки не предвидятся.

Напомним, ранее спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине на выходных.

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