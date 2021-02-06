"Укрзализныця" в субботу, 6 февраля, заявила об изменении маршрутов поездов из-за аварии, которая произошла в Днепропетровской области.

Об этом пресс-служба компании сообщает в Telegram-канале.

Из-за аварии некоторые поезда утром 6 февраля следовали с опозданием, чтобы сократить его время, в компании решили изменить график.

Речь идет о таких изменениях:

Поезда №116 Киев – Покровск – Бердянск, №12 Киев – Новоалексеевка, №38 Киев – Запорожье, №92 Одесса – Константиновка поочередно пропустили по своим маршрутам через станцию Днепр-Главный.

Поезда №54 Одесса – Днепр, №80 Киев – Днепр, №4 Ужгород – Запорожье, №42 Трускавец – Днепр и №86 Львов – Новоалексеевка следуют по измененным маршрутам через станции Кривой Рог-Сортировочный, Апостолово, Никополь, Запорожье.

Организован специальный поезд для довоза до станций Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское пассажиров с поезда №86 Львов – Новоалексеевка.

Обеспечена пересадка на поезд №12 Киев-Новоалексеевка пассажиров, следующих к станциям Мелитополь, Акимовка и Новоалексеевка, из остальных поездов, которые задерживаются.

Кроме того, в "Укрзализныце" рассказали, что в обратном направлении поезда будут двигаться по обновленному маршруту.

Напомним, в ночь на субботу, 6 февраля, в районе станции Воскобойная в Днепропетровской области произошла авария – восемь вагонов грузового поезда сошли с путей, из-за чего железнодорожное движение оказалось заблокировано.

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