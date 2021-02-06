В субботу, 6 февраля, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а видимость резко ухудшилась.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 08:20 06.02.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -4 градуса, ветер юго-западный 7-8 м/с. Облачно, снег. Видимость до 40 м", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что арктический циклон и аномальные морозы начинают вторжение в Киеве, в связи с чем ожидается резкое ухудшение погодной ситуации на выходных.

Также мы писали, что синоптики назвали регионы, где в субботу выпадет снег и похолодает до -16. Особенно сильно погода испортится в южных регионах, Прикарпатье и Винницкой области.