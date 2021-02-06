В Нидерландах после доклада Фонда безопасности полетов было принято решение закрыть расследование по поводу незакрытого воздушного пространства над Донбассом в 2014 году, когда был сбит малайзийский Boeing 777.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как отмечается, эксперты проверяли 34 случая крушения гражданских самолетов в зоне военных действий. Одним из ключевых выводов стали объяснения действий Украины.

Так, в докладе говорится, что украинские власти не могли знать реальную угрозу для гражданской авиации на той высоте, где лайнер был поражен ракетой. Фонд также заявил, что о возможности атаки пассажирских лайнеров не было известно и российским авиационным властям, которые отвечали за безопасность в прилегающих к конфликту зонах.

Также власти Нидерландов указывают, что доклад подготовлен в тесном сотрудничестве с РФ и Украиной и вскоре будет передан обеим сторонам. Таким образом, в сообщении говорится о том, что нет никаких поводов пересматривать позицию, которая заключается в невозможности привлечения Украины к ответственности по такому обвинению. На необходимости следственных действий с момента катастрофы настаивала Россия, полагая, что Киев не ввел бесполетную зону умышленно.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом был сбит самолет, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек из десяти стран. В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам.

Как сообщалось, в июле 2020 года Нидерланды захотели выяснить, почему Украина не закрыла небо для полетов накануне катастрофы рейса МН17.