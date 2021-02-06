Вакцинация от коронавируса в ВСУ начнется в конце февраля. Кто из военных первым получит прививку
Украинских военных начнут прививать от коронавируса в конце февраля, в рамках первого этапа вакцинации.
Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил Сергей Халик, передает "АрмияInform".
По его словам, на первом этапе вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие на Донбассе, а также лица, которые вскоре планируют ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал.
При этом вакцинация в ВСУ будет добровольной, прививку будут делать лишь с согласия человека. Специальные бригады по вакцинации уже прошли соответствующую сертификацию.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.
Также мы писали о том, что в Минздраве показали поэтапный план вакцинации украинцев от коронавируса.