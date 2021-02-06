Украинских военных начнут прививать от коронавируса в конце февраля, в рамках первого этапа вакцинации.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил Сергей Халик, передает "АрмияInform".

По его словам, на первом этапе вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие на Донбассе, а также лица, которые вскоре планируют ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал.

При этом вакцинация в ВСУ будет добровольной, прививку будут делать лишь с согласия человека. Специальные бригады по вакцинации уже прошли соответствующую сертификацию.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

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