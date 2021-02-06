Сумма зарплаты рядовых депутатов "Слуги народа", которую они получают в конвертах, составляет минимум 15 тысяч долларов.

Об этом сообщили сразу несколько источников "Страны" во фракции.

Раньше минимальная ставка составляла 5 000 долларов. Однако сейчас суммы зарплат в конвертах резко выросли - минимум до 15 000 долларов у рядовых депутатов.

Кроме того, по информации источников, введена система штрафов - за отказ голосовать по важным для Банковой законопроектам депутатов штрафуют. А могут и вообще конверта лишить

Отметим, что о зарплатах в конвертах для депутатов фракции "Слуга народа", "Страна" писала ещё осенью 2019 года.

Напомним, ранее нардеп Гео Лерос подтвердил информацию "Страны", что "слуги народа" получают зарплату в конвертах.

Также мы писали, что нардеп Радуцкий подтвердил существование переписки о доплате в конвертах.