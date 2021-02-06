Ученым удалось выяснить, что повторно заразиться коронавирусом могут люди с ослабленным иммунитетом после того, как переболеют каким-либо заболеванием. Угрозу также представляет реактивация остатков инфекции в теле человека.

Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале BMJ Case Reports.

Исследователи описали случай с 40-летним мужчиной, который был госпитализирован с легкой формой коронавируса спустя четыре месяца после того, как он переболел Covid-19 в тяжелой форме в апреле 2020-го.

У него был хорошо контролируемый диабет II типа, недостаточная активность щитовой железы и ожирение, что является факторами риска для тяжелого протекания болезни. В апреле 2020 года он был госпитализирован с затрудненным дыханием и пронзительным хрипом.

Более того, у него развилась дыхательная недостаточность, из-за чего ему потребовалась искусственная вентиляция легких и антикоагулянты.

Спустя три месяца после выписки он снова заразился коронавирусом, и был госпитализирован с одышкой и периодическими приступами удушья.

Авторы исследования считают, что более легкие симптомы во второй раз могут быть вызваны остаточным иммунитетом от первой инфекции.

В то же время ученые рассказали, что необходимо более тщательно исследовать и наблюдать за ситуацией для подтверждения гипотезы, поскольку это показывает, что снижение или отсутствие антител после первого инфицирования коронавирусом способствует повторному заражению.

Напомним, по данным главы Минздрава Степанова, уже 600 украинцев повторно заболели Covid-19.

Также мы писали о том, что в Бразилии женщина повторно заразилась мутировавшим коронавирусом.