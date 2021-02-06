В Китае регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech Biotech, которую ранее заказала Украина.

Об этом в субботу, 6 февраля, заявили в компании.

"Национальное управление по производству лекарственных препаратов (Китая - Ред.) одобрило разработку новой вакцины, инактивированной коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отметим, что это вторая вакцина от коронавируса, которая была одобрена для широкого применения в Китае. В декабре была одобрена вакцина, разработанная Пекинским институтом, входящим в государственную Китайскую национальную фармацевтическую группу (Sinopharm).

Сейчас, по информации AFP, речь идет об условном одобрении на вторую вакцину от COVID-19 в стране - CoronaVac от Sinovac. Оно было основано на результатах третьей фазы клинических испытаний CoronaVac за рубежом. Окончательные данные исследований еще не доступны, и результаты ее эффективности и безопасности требуют дальнейшего подтверждения, говорится в заявлении Sinovac.

Вакцину уже внедрили для групп повышенного риска заражения коронавирусом, но субботнее одобрение китайских властей позволяет ее широкое применение.

Условное одобрение помогает продвигать на рынок лекарства для оказания неотложной помощи в тех случаях, когда клинические испытания еще не соответствуют стандартам, но показывают, что методы лечения будут работать.

Одобрение было получено после нескольких испытаний вакцины - как внутри страны, так и за рубежом, в частности в Бразилии и Турции, говорится в заявлении Sinovac.

Напомним, ранее Украина, в которой еще не стартовала вакцинация, заключила контракт на поставку вакцина Sinovac Biotech. Как утверждают в Минздраве, речь идет об 1,9 млн доз с возможностью вернуть деньги (около миллиарда гривен), если эффективность вакцины не подтвердится.

Как сообщалось, Степанов заявил, что санкции против китайских компаний не повлияют на поставки вакцины Sinovac Biotech.