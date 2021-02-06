Национальная гвардия Украины в период с 2021 по 2022 года получит десять французских вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП "Украинский авиационно-транспортное предприятие "Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии", - говорится в сообщении.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно.

Отмечается, что с 2018 года Airbus Helicopters поставила Украине два вертолета. Также два экипажа Национальной гвардии и часть инженерно-технического состава проходили обучение по их эксплуатации.

Украина получит от Франции 10 вертолетов. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские пограничники закупят десять Airbus из Франции, так как они в пять раз экономичнее Ми-8.

Также сообщалось, что в начале прошлого года МВД получило два французских вертолета Airbus.