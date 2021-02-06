Власти Греции решили ввести в стране "карантин выходного дня", такой же, который действовал в Украине осенью прошлого года.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Так, в трех регионах страны до 15 февраля на выходных ограничат работу магазинов, ресторанов, торговых центров, кинотеатров и прочих заведений. Карантинные меры будут усилены в Аттике, Салониках и Халкидики с 6 февраля.

В этих регионах по выходным будут работать только супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни, заправочные станции и аптеки. Однако они не до позднего вечера, а с 07:00 до 17:00. По воскресеньям продовольственные магазины и вовсе должны будут быть закрытыми.

В рабочие дни сохраняется запрет на передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, а в выходные комендантский час будет теперь начинаться с 18:00 и действовать до 05:00.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят до конца апреля, но ограничения ослабят.

Также сообщалось, что конце января в Нидерландах вспыхнули протесты против карантина.