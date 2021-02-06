В субботу, 6 февраля, неподалеку от французского города Бордо прогремел взрыв. Инцидент произошел в жилом доме на улице Бори, в районе Шартрон, в результате пять человек получили ранения.

Об этом сообщает BFMTV.

На место инцидента для изучения обстоятельств взрыва уже прибыли правоохранители. Предположительной причиной ЧП называют утечку газа. Из-за взрыва в соседних зданиях выбило окна.

После прибытия на место инцидента спасатели обнаружили пять человек с легкими ранениями. Еще двое числятся как пропавшие без вести. Район взрыва оцепила полиция.

Во Франции произошел взрыв, пострадали пять человек. Фото: bfmtv.com

Напомним, в Австрии 29 января произошел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в общине Лангенцерсдорф.

Также "Страна" рассказывала, что в Никополе полиция задержала мужчину, который подорвал возле котельной на территории детского сада взрывное устройство.