Чтобы зайти на сайт заблокированной в Украине соцсети "Вконтакте", некоторые пользователи использовали специальное приложение, которое, как выяснилось, похищало их данные, включая информацию о местоположении.

Об этом сообщили в Национальном координационном центре кибербезопасности при СНБО в Facebook.

Оказалось, что расширение "VK Unblock" для браузеров Chrome и Edge содержало вредоносный код, который собирал данные аккаунтов Google. Речь идет об активности мобильных устройств и геолокации.

Это расширение скрыто собирало персональные данные и по команде с руководящего сервера могло менять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска.

Данное приложение установили более 3 млн пользователей. Активнее всего данные собирались во Франции, Украине и Бразилии. В данный момент это приложение заблокировано Google и Microsoft.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ хочет заблокировать Вконтакте через Google Play и Apple Store.

Также мы писали, что в СНБО хотят поставить на учет всех украинских пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассников".