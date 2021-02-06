Приложение для обхода блокировки "Вконтакте" похищало данные украинцев - СНБО
Чтобы зайти на сайт заблокированной в Украине соцсети "Вконтакте", некоторые пользователи использовали специальное приложение, которое, как выяснилось, похищало их данные, включая информацию о местоположении.
Об этом сообщили в Национальном координационном центре кибербезопасности при СНБО в Facebook.
Оказалось, что расширение "VK Unblock" для браузеров Chrome и Edge содержало вредоносный код, который собирал данные аккаунтов Google. Речь идет об активности мобильных устройств и геолокации.
Это расширение скрыто собирало персональные данные и по команде с руководящего сервера могло менять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска.
Данное приложение установили более 3 млн пользователей. Активнее всего данные собирались во Франции, Украине и Бразилии. В данный момент это приложение заблокировано Google и Microsoft.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ хочет заблокировать Вконтакте через Google Play и Apple Store.
Также мы писали, что в СНБО хотят поставить на учет всех украинских пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассников".