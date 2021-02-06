Управление Организации объединенных наций по правам человека выразило обеспокоенность тем, что закрытие трех телеканалов президентом Украины Владимиром Зеленским угрожает свободе выражения мнения в Украине.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"2 февраля президент Украины подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины №43/2021, который вводит персональные санкции против владельца трех телеканалов. Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания", - сказано в сообщении.

Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине.

"Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи", - написали в пресс-службе.

Сейчас управление оценивает соответствие этого решения международному праву в области прав человек.

"На данном этапе основное беспокойство Управления ООН по правам человека касается необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнения в Украине. Мы признаем противодействие дезинформации законной деятельностью государств, тем не менее, важно найти сбалансированный подход, чтобы избежать несоразмерных ограничений права на свободу выражения мнения. Мы поделимся своим анализом с соответствующими заинтересованными сторонами", - заявили в ООН.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина.

Как сообщалось, в представительстве Украины при ЕС заявили, что Евросоюз якобы одобрил отключение NewsOne, Zik и 112.