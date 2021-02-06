Перед голосованием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины за введение сакций против Тараса Козака и его трех телеканалов им не предоставили никаких связей нардепа с "ЛДНР".

Об этом "Стране" сообщил источник, который имел отношение к подготовке соответствующего решения СНБО.

"Членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с "ДНР/ЛНР". Их просто уведомили, что такие доказательства где-то существуют", - сказал источник.

Таким образом, члены СНБО принимали решение, не имея никаких доказательств обоснованности введения санкций.

"Данный механизм может быть использован для внесудебной расправы над любым неугодным властям человеком в стране. И никакая доказательная база для этого уже не нужна", - делает вывод Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что санкции могут быть введены против ряда депутатов, а также других телеканалов.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - 112, NewsOne и ZIK.

После этого СМИ, которые ссылались источники в Офисе президента, начали публиковать слухи о том, что санкции связаны с импортом угля из "ДНР" и "ЛНР", которым якобы занимаются близкие к Козаку структуры. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это предположения, и это "не совсем может соответствовать действительности".

Президент Зеленский 5 февраля записал влог, в котором полунамеком заявил, что "эти люди" - надо думать, речь о попавшем под санкции депутате Козаке - торговали с неподконтрольными территориями Донбасса, поэтому были введены санкции.