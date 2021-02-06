В субботу, 6 февраля, исполняется 25 лет с момента создания украинской антарктической станции "Академик Вернадский", в связи с чем Google выпустил специальный дудл.

На стартовой странице Google размещено изображение украинской антарктической станции, возле которой находятся веселые пингвины. Если нажать на дудл, откроется страница с результатами поиска по запросу "25 лет украинской антарктической станции им. Вернадского".

"Поздравляем с 25-летием команду станции "Академик Вернадский" и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями", - говорится в официальном блоге команды Google.

В ответ на это в украинском Национальном антарктическом научном центре заявили, что это "замечательный подарок, благодаря которому о нашей станции и юбилее узнают почти все пользователи интернета в Украине".

Напомним, 21 декабря, корпорация Google выпустила специальный дудл, посвященный зимнему солнцестоянию.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году в феврале Google посвятил дудл високосному году.