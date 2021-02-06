Василий Бурба, занимавший пост главы Главного управления разведки Минобороны Украины, несет ответственность за провал операции украинских спецслужб по выманиванию "вагнеровцев" из России через Минск в июле 2020 года.

Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный в своем Телеграм-канале.

По его словам, Бурба, понимая, что глава Офиса президента Андрей Ермак, не имея допуска, не может быть посвящен в детали, рассказал на совещании в ОП подробности операции с "вагнеровцами". После чего он, по словам Нескоромного, лично передал "сотруднику ФСБ по фамилии Харитонов" информацию об операции "Вагнер".

"Это одна из самых удачных операций ФСБ, проведенных в Украине за последнее время. Была не просто сорвана наша операцию в Минске, но и подорвано доверие общества и личного состава спецслужб к президенту", - написал Нескоромный.

Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 россиянина. Сразу же в Беларуси заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 человек, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

В то же время ряд политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, обвинили Банковую в госизмене в связи с делом задержанных в Минске "вагнеровцев". Они заявляли, что наемников выманили в Беларусь из РФ украинские спецслужбы, чтобы перевезти их в Украину и задержать и якобы у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией.

"Страна" подробно рассказывала об этой истории.