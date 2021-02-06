В Ивано-Франковской области Covid-19 заболели почти 500 человек, в Кировоградской - менее 50. Статистика МОЗ
По состоянию на утро субботы, 6 февраля, в Украине, где было выявлено 4 310 новых заражений коронавирусом за сутки, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 241 479.
Об этом свидетельствует данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Вчера больше всего новых пациентов обнаружили в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
По данным Минздрава, количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 212 случаев;
- Винницкая область - 247 случаев;
- Волынская область - 99 случаев;
- Днепропетровская область - 306 случаев;
- Донецкая область - 125 случаев;
- Житомирская область - 124 случая;
- Закарпатская область - 221 случай;
- Запорожская область - 227 случаев;
- Ивано-Франковская область – 498 случаев;
- Киевская область - 295 случаев;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 54 случая;
- Львовская область - 286 случаев;
- Николаевская область - 82 случая;
- Одесская область - 176 случаев;
- Полтавская область - 111 случаев;
- Ровенская область - 111 случаев;
- Сумская область - 97 случаев;
- Тернопольская область - 120 случаев;
- Харьковская область - 225 случаев;
- Херсонская область - 67 случаев;
- Хмельницкая область - 132 случая;
- Черкасская область - 111 случаев;
- Черновицкая область - 258 случаев;
- Черниговская область - 83 случая.
Напомним, ранее сообщалось, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.
Также мы писали, что вчера в Киеве после трехдневного роста число новых случаев коронавируса снизилось.