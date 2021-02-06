Больше всего новых больных Covid-19 обнаружили в Ивано-Франковской области. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 6 февраля, в Украине, где было выявлено 4 310 новых заражений коронавирусом за сутки, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 241 479. 

Об этом свидетельствует данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Вчера больше всего новых пациентов обнаружили в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

По данным Минздрава, количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев - 212 случаев;
  • Винницкая область - 247 случаев;
  • Волынская область - 99 случаев;
  • Днепропетровская область - 306 случаев;
  • Донецкая область - 125 случаев;
  • Житомирская область - 124 случая;
  • Закарпатская область - 221 случай;
  • Запорожская область - 227 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 498 случаев;
  • Киевская область - 295 случаев;
  • Кировоградская область - 43 случая;
  • Луганская область - 54 случая;
  • Львовская область - 286 случаев;
  • Николаевская область - 82 случая;
  • Одесская область - 176 случаев;
  • Полтавская область - 111 случаев;
  • Ровенская область - 111 случаев;
  • Сумская область - 97 случаев;
  • Тернопольская область - 120 случаев;
  • Харьковская область - 225 случаев;
  • Херсонская область - 67 случаев;
  • Хмельницкая область - 132 случая;
  • Черкасская область - 111 случаев;
  • Черновицкая область - 258 случаев;
  • Черниговская область - 83 случая.

Коронавирус в Украине на 6 февраля. Пост Степанов в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.

Также мы писали, что вчера в Киеве после трехдневного роста число новых случаев коронавируса снизилось.

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