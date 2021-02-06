По состоянию на утро субботы, 6 февраля, в Украине, где было выявлено 4 310 новых заражений коронавирусом за сутки, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 241 479.

Об этом свидетельствует данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Вчера больше всего новых пациентов обнаружили в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

По данным Минздрава, количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 212 случаев;

Винницкая область - 247 случаев;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 125 случаев;

Житомирская область - 124 случая;

Закарпатская область - 221 случай;

Запорожская область - 227 случаев;

Ивано-Франковская область – 498 случаев;

Киевская область - 295 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 54 случая;

Львовская область - 286 случаев;

Николаевская область - 82 случая;

Одесская область - 176 случаев;

Полтавская область - 111 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 97 случаев;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 225 случаев;

Херсонская область - 67 случаев;

Хмельницкая область - 132 случая;

Черкасская область - 111 случаев;

Черновицкая область - 258 случаев;

Черниговская область - 83 случая.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.

Также мы писали, что вчера в Киеве после трехдневного роста число новых случаев коронавируса снизилось.