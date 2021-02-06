Австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал, для производства которого необходимо измельчить использованные медицинские маски и переработанный бетон, который получают, например, при сносе здания.

Об этом сообщает Fast Company.

"Для строительства одного километра двухполосной дороги необходимо около трех миллионов масок. Этот ход предотвратит попадание на свалку порядка 93 тонн отходов", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель эксперимента профессор Джи Ли, в масках есть пластик полипропилен, который трудно разлагается. В то же время они усиливают связи между частицами щебня, что делает дорогу более прочной.

Также исследователи рассказали, что использование медицинских масок поможет снизить стоимость производства на 30%, а общая стоимость сырья будет составлять от 32 до 78 долларов за тонну.

Напомним, представители Минздрава Украины рассказали про правильную утилизацию медицинских отходов, которые принадлежат к категории В.

Также "Страна" рассказывала, что флагманский авиаперевозчик ФРГ, компания Lufthansa, которая начала продавать спальные места в самолетах, прекращает пускать на борт пассажиров в обычных масках.