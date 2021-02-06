По состоянию на 4 февраля в Украине объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) сократились до 20,759 млрд куб. За неделю сокращение запасов составило 593,98 млн куб. м, или 2,78%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООО "Оператор ГТС Украины".

Согласно последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Из ПХГ Украины в течение суток 4 февраля отобрано 93,16 млн куб. м газа.

Также сообщается, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Отметим, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, согласно прогнозу Кабмина, цена газа для украинцев вырастет на 20% в этом году. На отопление на 18%, а на свет - на 40%.

Также сообщалось, что в январе транзит газа через ГТС Украины вырос больше чем в половину по сравнению с прошлым годом.