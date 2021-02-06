Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о договоренности с властями Польши о том, что Украина сможет закупить вакцину от коронавируса по квоте этой страны.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша предоставила возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты", - рассказал он.

Также Резников заявил, что украинская сторона благодарна за поддержку властям Польши.

Напомним, вчера Украина получила подтверждение о поставках еще 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции Covid-19 от AstraZeneca и Novavax, которые начнутся с февраля 2021 года.

До этого "Страна" рассказывала, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.