6-8 января в Украине значительно ухудшатся погодные условия, а на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей снегопады и последующая оттепель с дождями сохранит значительную снеголавинную опасность (3-й уровень).

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также спасатели сообщили, что 7 февраля в Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см); на Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях, снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый).

В столице 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13...-16 градусов мороза, днем -7...-10 градусов мороза.

Также 7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до -12...-18 градусов мороза, в северных областях местами до -20...-24 градусов, днем до -8...-13 градусов мороза; в южных областях ночью -5...-10 мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла.

Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях ожидается прекращение движения автотранспорта.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью и осадками, 6-8 февраля ожидается повышение уровней воды на реках в западных областях Украины:

6 февраля на р. Латорица - г. Чоп на 0,5-1,0 м, с сохранением высокого слоя воды на пойме и подтоплением автодороги местного значения (уровень опасности желтый).

6 февраля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,1 - 0,5 м, без негативных последствий.

6 февраля, в результате добегания паводковой волны по руслу, на р. Латорица - г. Чоп (Закарпатская обл.) - на 0,6-1,2 м, с содержанием слоя воды на пойме, возможно подтопление пойменной части автодороги местного значения (уровень опасности желтый);

6-7 февраля, в результате добегания паводковой волны по руслу, на участке Днестра Галич - Залещики (Ивано-Франковская, Тернопольская обл.) - на 0,4-0,8 м, без негативных последствий.

6-8 февраля за счет усиления процессов создания льда, на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м, с возможным достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что арктический циклон и аномальные морозы начинают вторжение в Киеве.

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