В субботу, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой 43-й день рождения. Президент Владимир Зеленский решил поздравить ее в стихотворной форме.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.

Глава государства опубликовал черно-белый снимок супруги, на котором Зеленская зажмурилась и улыбается, скрестив перед собой руки.

В подписи к фотографии Владимир Зеленский опубликовал стих на украинском языке:

"З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ".

Напомним, 25 января отметил день рождения президент Украины Владимир Зеленский. Он самый молодой президент в истории Украины. Ему исполнилось 43 года.

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