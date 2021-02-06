Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керикховен заявила, что темпы распространения коронавируса снизились.

Об этом она написала у себя на странице в Twitter.

"Это происходит за счет целого ряда факторов и, в первую очередь, за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей", - сказала она.

В то же время ванн Керкховен добавила, что заметную роль в этом сыграли действия государств по информированию населения о противоэпидемических мерах, а также усилия, направленные на вакцинацию граждан.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.

Среди стран, где официально не ввели ни одной дозы, числится и Украина. Вчера наша страна получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции, однако соглашения об этом еще не подписаны.