Государственный секретарь США Энтони Бликен во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ян Цзечи заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры постараются привлечь Китай к ответственности за нарушения международных норм.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах", - сказал Бликен.

Глава Госдепа также рассказал, что действия Пекина угрожают стабильности всего Индо-Тихоокеанского региона. При этом Соединенные Штаты, по его словам, продолжают следить за демократическими ценностями в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

До этого мы рассказывали, что Государственный департамент США пригрозил привлечь к ответственности Россию из-за суда над Навальным.

Также "Страна" рассказывала, что президент США Джо Байден выступил с первой после избрания внешнеполитической речью.