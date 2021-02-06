В Украине второй день снижается число новых пациентов с коронавирусом. За прошлые сутки Covid-19 выявили у 4 310 человек, это на 613 человек меньше, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 6 февраля главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook.

Всего в Украине зафиксировали уже 1 241 479 случаев коронавируса (+4 310 за сутки). Из них 23 516 оказались летальными (+129). Выздоровели с начала пандемии 1 070 749 украинцев с Covid-19 (+7 158).

За прошлые сутки было осуществлено 41 410 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820). Среди новых пациентов - 220 детей и 191 медик. В больницы попали 1 884 человека с коронавирусом.

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, но соглашения еще не подписаны.

Также мы писали о том, что Степанов считает проблемой не отсутствие вакцины от коронавируса в Украине, а нежелание украинцев прививаться.