Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае появления фурункула, чтобы он не стал хронической проблемой.

Свои объяснения специалист привел в Инстаграме.

По словам доктора, практически в 100% случаев фурункул - это инфекция, вызванная одним микробом, золотистым стафилококком. Причем всегда есть несколько факторов, которые предрасполагают к этому. Один из них человек не может изменить - это особенности иммунной системы.

Второй вполне можно корректировать - это особенности окружающей среды: контакт кожи с чем-то, качество воды, одежды и моющих средств, стиральные порошки и прочее. Третий фактор - это гормональный фон человека. Ведь фурункул - это по сути закупорка потовых и сальных желез с инфицированием, а вязкость секрета сальных желез сильно зависит от гормонального фона. Именно поэтому по-разному проявляются фурункулы у мужчин и женщин и часто впервые бывают в подростковом возрасте.

Что касается лечения, то при фурункулах применяют два вида лекарств:

антибактериальные препараты местного действия для нанесения на кожу;

антистафилококковые препараты общего действия для приема внутрь (при рецидивирующем фурункулезе, когда один фурункул сменяется другим и лечение местными антибактериальными средствами неэффективно).

В большинстве случаев лечение фурункула довольно длительное, не менее 10 дней. Во время него нужно следить, чем стираются вещи, чем больной дышит, какую воду пьет.

Если не помогает лекарственная терапия, и фурункулы, особенно сливающиеся вместе и называются карбункулами, мешают нормально жить, то применяется хирургическое лечение.

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