Известный врач-педиатр, автор популяризаторских книг о медицине и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему с крайне осторожностью нужно применять муколитики.

Пояснение доктор опубликовал в своем Инстаграме.

Комаровский напомнил, что муколитики - это отхаркивающие препараты. Они эффективны, но при неправильном применении опасны. Поэтому во многих странах их не рекомендуют давать детям младше пяти лет.

Чем младше ребенок, тем выше риск опасности для его здоровья, заметил доктор.

Он призвал никогда не применять такие средства при самолечении и запомнить названия муколитиков (в том числе международные):

амброксол (Ambroxol);

бромгексин (Bromhexine);

карбоцистеин (Carbocisteine);

ацетилцистеин (Acetylcysteine);

гвайфенизин (Guaiphenesinum).

Ранее доктор рассказывал, почему физкультура гораздо лучше спорта.

Также он призывал не спасать детей от сквозняков.