Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию ФРГ в отношении российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сказал 5 февраля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках совместного франко-немецкого онлайн-совещания по обороне и безопасности.

Слова французского лидера цитирует издание La Nouvelle République.

На заседании Меркель отметила важность магистрали для Берлина, который завершает переход с угля и атомной энергии на возобновляемые источники.

Канцлер Германии также заявила, что будет обсуждать тему "Северного потока - 2" с администрацией президента США Джо Байдена. По словам Меркель, расхождения стран Запада в позиции по газопроводу не такие большие, как кажется.



"Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе - это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ является частью энергии этого перехода", - сказал Макрон.

Он также указал на необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

"У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен", - заключил Макрон.

В пятницу Меркель также заявила, что Германия оставляет за собой право ввести новые санкции в отношении России в связи с приговором Алексею Навальному, но при этом поддерживает реализацию проекта "Северный поток - 2".

Правда, одновременно с ее заявлением появилась информация в СМИ, что ФРГ рассматривает идею отключения от "Северного потока - 2" в случае сокращения поставок газа через Украину.