Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 34-летнему киевлянину, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье.

Об этом информирует столичная прокуратура.

Так, в ходе следствия собраны доказательства того, что подозреваемый умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Указанные действия обидчик совершал в присутствии малолетних детей.

Кроме того, указанный человек более 10 раз привлекался к административной ответственности и в ноябре 2019 года к уголовной ответственности за совершение домашнего насилия.

Однако, освободившись из мест лишения свободы, мужчина не сделал для себя должных выводов и продолжил совершать психологическое насилие в отношении жены.

Сейчас принимаются меры по завершению досудебного расследования и направления обвинительного акта в суд.

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