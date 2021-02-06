Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выступила на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" во время обсуждения темы закрытия телеканалов. При этом Светлану постоянно перебивали и не дали закончить выступление.

Но принципиальные вещи Светлана озвучить успела.

По ее словам, "Страну" пытались закрыть при Петре Порошенко, обложив издание уголовными делами и бросив в тюрьму главного редактора Игоря Гужву. Но мы выстояли и уверены, что выстоят и наши коллеги.

Также Светлана подняла вопрос об ответственности власти за травлю журналистов, старт которой по сути дал указ Зеленского о закрытии трех каналов.

К сожалению, к этому моменту глава МВД Арсен Аваков ушёл из студии. И Светлана передала вопрос для него через его заместителя Антона Геращенко: дорого ли обходится МВД, или СБУ, или Офису президента содержание "активистов", которые нападают на журналистов. "У вас они уже официально оформлены или еще нет?", - спросила Светлана Крюкова.

Также у Шустера Светланы напомнила присутствовавшему в студии Дмитрию Гордону (который выступает сейчас за закрытие каналов) его интервью с Игорем Гиркиным, за которое Гордона назвали пособником террористов.

Крюкова предположила, что если бы Гиркина показали на любом из закрытых телеканалов, его уничтожили в ту же минуту.

После чего Светлану перебили возражением: "Так а там же Киву показывают!"

После этого слова заместителю главреда "Страны" больше не дали.

Как процесс над "врагами народа"

Телеграмм-канал "Политика Страны" сравнил дискуссию у Савика Шустера с судебным процессом над "врагами народа" в советское время.

"Для "прокуроров" все уже было ясно и мнение другой стороны никого не интересовало", - пишет канал.

На ток-шоу выступила ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко. Он заявила о беззаконности всего происходящего и спросила, какие были основания закрыть канал.

В ответ ей понесся поток сознания: одни интересовались, какая у Дианы зарплата, другие - почему в эфире много тех или иных депутатов, третьи - почему цитируют Фейсбук Рената Кузьмина.

Когда Диана поинтересовалась, какое эти вопросы имеют отношение к закрытию каналов, ей не отвечали по сути, а просто смеялись в лицо.

То же было и в первой части, когда выступали политики. Они говорили о чем угодно - о зарплатах в конвертах, о "неправильных" депутатах в эфире, вешали ярлыки, - но так и не сказали главного: за что закрыли канал. Какая есть связь с "террористами", если это стало основанием для санкций?

Ответа никто не дождался.

Секретарь СНБО Данилов принес какую-то стопку бумаг. Все подумали: вот они, доказательства связей с "ДНР"! Но нет. Это оказались данные о списочной численности сотрудников телеканалов и их средних зарплатах. Очень "веские" аргументы.

"После этого эфира стало ещё более четко понятно, что речь идёт о банальном беспределе. Власти закрыли каналы просто потому, что им так этого захотелось. Потому что они им не нравились. Без суда и следствия", - пишет "Политика Страны".

"Вам нравится, что страна превращается в Сомали?"

Также Светлана Крюкова опубликовала у себя в социальных сетях полный текст своего выступления, которое она хотела сказать на ток-шоу у Шустера, если б ей дали такую возможность.

"Хочу сразу обозначиться. Я не сотрудник закрытых каналов.

Я представляю коллег по цеху, а также издание Страна.юа, которое несколько лет назад столкнулось с репрессиями против власти и отстояло своё право на свободу слова. Наши проблемы начались после того, как мы влезли в больные для президента Порошенко темы - Липецкая фабрика, торгующая конфетами в период войны, плёнки Онищенко, ботофабрики порохоботов. Чтобы закрыть нам рот нас сперва попытались купить, а потом заглушить. Фабриковали уголовные дела, дискредитировали, а в итоге бросили в тюрьму главного редактора. Мы выжили. И отстояли своё право на свободу. Однако теперь мне как никому другому понятны ощущения, которые испытывают мои коллеги.

Сегодня журналисты закрытых каналов столкнулись не только с проблемой потери работы. Но и с травлей. Придворные активисты по своему обыкновению составляют расстрельные списки. Выкладывают личные данные, угрожают, нападают в прямом эфире под отделением полиции, нагнетают атмосферу страха. И тут у меня короткий риторический вопрос к Авакову, который на пару с Яценюком (согласитесь не самые бедные в стране люди) считали зарплаты журналистов. Так вот вопрос. Вы семь лет при должности, и все никак не может разогнать шайки шатающихся по улицам бездельников, убийц и провокаторов, выдающих себя за гражданское общество, а дорого ли это стоит? Конкретизирую - дорого ли вам, или может СБУ или может офису президента стоит содержать толпы так называемых активистов, которые бьют журналистов по голове в прямом эфирах, унижают и оскорбляют. Это дорого? Сколько? В месяц?

Там присутствовал Михаил Саакашвили. Мне не удалось задать вопрос ему лично. Задаю тут. Нас связывает прекрасная романтическая история совместного вояжа. Мы как-то пересекали польско-украинскую границу, когда Порошенко лишил вас гражданства. Вы тогда наполнили автобус журналистами и депутатами и пересекли границу. Чтобы вас никто не тронул, чтобы об этом все знали. И канал Ньюсван в режиме онлайн тогда единственный в стране транслировал этот вояж. Вам не стыдно сегодня перед теми, кем вы тогда прикрылись? А возле Авакова, который вышвырнул вас из страны, унизив на целый мир, как вам сидеть? Нормально?

И последний вопрос - к Дмитрию Гордону. Так и не заданный из-за балагана в студии у Шустера. В последний раз мы встречались в этой же студии с вами, когда вас начали травить по факту выхода интервью с Гиркиным. Если бы Ньюсван, зик или 112 дали хотя бы 10 секунд слова Гиркина, могу себе представить, чтобы с ними сделали.

Или с Поклонской.

Тогда, после Гиркина вас называли предателем. Агентом, пособником террористов.

И я вас тогда защищала, Дмитрий Ильич, подчёркивая, что журналист сам решает, кому давать слово, а кому его не давать. И что с пропагандой лучше всего бороться путём конкуренции.

Но самое интересное, что мнение мое не поменялось. И я не считаю, что нужно закрывать каналы, где работают журналисты, которые, по мнению кого-то неправильные. Которые у кого-то не того берут интервью или зовут в студию.

А Ваше, Дима, изменилось.

Хотя просто представьте что после очередного интервью с очередным Гиркиным вас снова обвинят в работе на врага и через санкции СНБО отберут все что имеете.

Ну и наконец - нет никакой борьбы с Российской информационной агрессией. Это фарисейство. Президент борется с критикой против себя во имя своей воспалённой гордыней.

И просто ещё два вопроса. Первый - неужели кто-то хочет, чтоб наша страна окончательно превратилась в Сомали, где можно без суда и следствия уничтожить любое СМИ, отобрать любое предприятие, а в прямых эфирах избивали журналистов и прочих «неправильных» людей.

И второй вопрос. К тем, кто сейчас у власти. Представьте себе - вы просыпаетесь однажды. Включаете телевизор. А там всего один канал, который очень хвалит власть и больше ни о чем не говорит. Смотрите в телефон, а там всего один сайт. У которого вся лента в похвалах власти.

Но вы, при этом, уже не при власти.

Представили, нравится?

Не нужно трогать журналистов".