Американские ученые из компании ElicioTherapeutics разработали соединение AMP-CpG, которое значительно повышает эффективность вакцин от коронавируса. Оно направляет действующее вещество препаратов прямо в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела.

Разработка описана в материале журнала Science Advances.

Соединение AMP-CpG относится к адъювантам - веществам, используемым для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном. Использование соединения значительно повышает эффективность вакцин в сравнении со стандартным методом, когда вещество "блуждает" по кровотоку, пока не "наткнется" на нужные клетки. За счет его эффекта можно снизить дозировку вакцин в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты.

Правда, пока действие вещества опробовано на мышах. Но проведенные эксперименты показали, что при иммунизации грызунов вакциной с содержанием AMP-CpG их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.

Интересно, что изначально AMP-CpG создавалось для вакцин против рака, но ученые доказали, что его можно применять и в случае с коронавирусом.

Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса и прививать больше людей по всему миру.

Ранее ученые обнаружили, что препарат плитидепсин в 27,5 раз эффективнее против SARS-CoV-2, чем одобренный во многих странах для лечения COVID-19 ремдесивир.

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