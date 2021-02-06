Российский бизнесмен и создатель Телеграм Павел Дуров сообщил, что команда мессенджера в последнее время заблокировала много каналов, связанных с протестами за Алексея Навального. В них, в частности, выкладывались личные данные участников акций и правоохранителей с призывами к расправам.

Об этом Дуров написал в своем канале и призвал не превращать площадку в территорию насилия.

"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. В комментариях к записям главного подобного канала – "Каратели Тут" – призывали "мочить", "скармливать собакам", "валить", "резать на куски", а также "***рить дубинками". Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию", - заявил Дуров.

Он добавил, что команда мессенджера учла эмоциональный накал обстановки в России и тщательно анализировала ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Однако из-за упомянутых каналов уже больше недели не выходит экстренное обновление Телеграм для iOS: оно не получает одобрение Apple.

"В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными. Прошу авторов публичных Телеграм-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Телеграм в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", - сообщил бизнесмен.

Ранее Дуров рассказывал, как модераторы мессенджера заблокировали сотни публичных призывов к насилию в США.

Также он объяснял, почему Фейсбук хуже Телеграма.