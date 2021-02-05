3 февраля Коломыйский горрайонный суд приговорил к аресту ранее судимую женщину, которая в одном из магазинов в Коломые украла бритвенные принадлежности.

Об этом говорится в приговоре суда, пишет Ратуша.

Установлена, что в феврале 2019 года обвиняемая похитила из магазина "Копеечка" одну упаковку бритвы ВIС Easy Flex и бритву Gilette MACH3 Start с одной сменной кассетой и двумя сменными кассетами (всего шесть бритв на сумму 309 гривен).

Коломыйский горрайонный суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.185 УК Украины и назначить наказание в виде 3 (трех) месяцев ареста, - говорится в приговоре.

Свою вину женщина признала полностью и рассказала, что похищенное имущество подарила своему зятю.

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