Количество привившихся от COVID-19 в мире уже превысило число заразившихся, которых с объявления пандемии в марте 2020 было зарегистрировано около 106 миллионов.

Об этом во время пресс-брифинга 5 февраля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Трансляция брифинга велась в соцсетях и на Ютьюбе ВОЗ.

"В мировом масштабе количество вакцинаций превысило количество зарегистрированных инфекций. В каком-то смысле это хорошие новости и замечательное достижение за столь короткий срок. Но более трех четвертей этих прививок сделаны всего в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП. Почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не ввели ни одной дозы", - констатировал глава ВОЗ.

По его словам, некоторые страны уже вакцинировали большую часть своего населения, которое подвержено более низкому риску тяжелого течения заболевания или смерти.

"Все правительства обязаны защищать свой народ", - резюмировал Гебрейесус.

Среди стран, где официально не ввели ни одной дозы, числится и Украина. Наша страна получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции, однако соглашения об этом еще не подписаны.

Несмотря на то, что вакцинация не движется с мертвой точки, глава МОЗ Украины заявил, что до конца года вакцинация уже завершится.