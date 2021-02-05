Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова инвестировать в отечественное производство российской вакцины до конца 2021 года.

Об этом пишет агентство Reuters.

По словам Вучича, он и президент Российской Федерации Владимир Путин ранее договорились о запуске производственной процедуры по изготовлению вакцины. Сербский президент назвал данную процедуру "сложной и трудной".

Вучич также заявил, что на следующей неделе в Сербии ожидают прибытие группы российских специалистов, которые примут участие в переговорах о начале местного производства вакцины "Спутник V".

Ранее "Страна" рассказывала, что в ЕС не исключили заключения централизованного контракта на закупку российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том, что в Украине хотят вакцинировать все население до конца года.