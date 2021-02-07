В Винницкой области директор одной из сельских школ застал жену, которая работала в учебном заведении преподавателем биологии, за интимом с учеником 11-го класса.

Об этом сообщает сайт газеты "33-й канал".

Как пишет издание, у директора и его супруги по имени Оксана большая разница в возрасте: ему 50, а ей - всего 30. Оба родом из одного села, только Оксана окончила столичный вуз.

Два года назад молодая учительница вернулась из Киева в родное село, где из неженатых мужчин были только два тракториста и директор школы. Женщина устроилась преподавать, а уже через 3 месяца вышла замуж за директора. Односельчане подозревают, что она руководствовалась при этом корыстными целями, ведь директор школы в селе - один из самых уважаемых людей.

После первого карантина, во время летней практики, у Оксаны начался роман со старшеклассником из состоятельной семьи (его отец держит небольшую ферму в соседнем селе). Юноша подвозил учительницу домой на собственном авто, а по вечерам она выходила в местный клуб, где, видимо, встречалась с ним.

Многие заметили роман между учительницей и учеником роман, однако ее муж не хотел верить слухам, пока на застал парочку на горячем в кабинете биологии.

Как сообщается, два завуча специально следили за любовниками, чтобы подловить нужный момент, поймать их с поличным и раскрыть глаза директору. После секса в кабинете сомнений в измене у него не осталось.

По словам очевидцев, Оксана долго плакала у него в кабинете и просила, чтобы ее простили. А свое поведение объясняла большой разницей в возрасте с мужем. Но супруг молча собрал ее вещи и отправил ее к матери. А сам взял двухнедельный отпуск.

По данным издания, молодая женщина вскоре уволилась из школы, рассталась со школьником-мажором и пошла секретарем на ферму его отца, с которым тут же закрутила роман.

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