Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 февраля принял участие в церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. На мероприятии он коснулся темы образования молодежи и заявил, что от этого зависит мирное будущее страны.

Слова главы государства приводит его официальный сайт.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома... мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - заявил Лукашенко.

Затем он привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке, где геополитические игроки продвигают свои интересы, из-за чего эти страны и народы страдают уже долгие годы. "Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.

"Поэтому нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон. Какой бы ни был закон, плохой или хороший, закон есть закон, юристы меня поддержат, его надо выполнять. Если он плохой - его надо изменить в установленном порядке. Но не через драку на улице", - подчеркнул президент.

Потом он еще раз повторил, что "очень много нужно будет потрудиться с молодежью, чтобы уберечь ее от плохого будущего".

"Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века. Это очень важно", - подытожил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси сравнил протесты в России и Беларуси и назвал Навального "немецким протестуном".

Также Лукашенко признавался, что кроме президента России Владимира Путина у него нет друзей.