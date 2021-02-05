Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что этот орган будет и дальше вводить санкции. Причем последние коснутся как юридических, так и физических лиц, включая народных депутатов Украины.

Об этом секретарь СНБО сказал 5 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенной категории лиц - и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде", - анонсировал Данилов.

Он добавил, что у СНБО "более чем достаточно документов, чтобы это ввести".

Комментируя санкции против трех телеканалов, Данилов обратил внимание на то, что уголовное производство, материалы которого стали обоснованием для введения запретов, расследует Служба безопасности Украины.

По его словам, восемь месяцев СНБО по поручению президента анализировал информационное пространство Украины: каким образом и за чьи средства ведется финансирование СМИ.

Ранее Данилов заявлял, что в регионах Украины работают другие телеканалы, которые якобы проводят антиукраинскую политику, и не исключил их запрета.

Он также очень туманно объяснил закрытие телеканалов - предположениями, а не доказательствами.