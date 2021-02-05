После закрытия президентом Владимиром Зеленским трех ведущих украинских телеканалов, "112 Украина", NewsOne и ZIK более всего из информационных каналов нарастили аудиторию телеканал "Наш" и на телеканал "Прямой".

Об этом свидетельствуют данные агентства Vizeum Ukraine, которые приводит "Детектор Медиа" в пятницу, 5 февраля

Согласно данным исследования, после отключения трех телеканалов доля "НАШ" выросла более чем в 3,5 раза.

2 февраля у канала была доля 0,47% по аудитории 18+, Вся Украина, а уже 3 февраля она достигла 1,72%.

В городах с населением 50 тыс.+ "НАШ" лидирует с долей 2,65%, опережая "Прямой" с долей 2,13%.

В среднем в январе доля телеканала составляла 0,38% по выборке Вся Украина и 0,52% по выборке 50 тыс.+, аудитория 18+. "Наш" занимал последние места в рейтингах информационных вещателей.

Благоприятно блокировка трех каналов сказалась и на "Прямом". Доля этого вещателя выросла с 1,31% до 2,2% по аудитории 18+, Вся Украина, а в городах с населением более 50 тыс. - с 1,68% до 2,13%.

Кроме того, в первый день отключения каналов рост продемонстрировали 24 канал (с 0,38% до 0,40%), 5 канал (с 0,76% до 0,83%), "Еспресо" (с 0,87% до 0,90%) по аудитории 18+, Вся Украина.

Ранее "Страна" в своем материале подробно разобралась, какими могут быть последствия закрытия телеканалов.

В то же время в ЕС предостерегли Украину от подавления свободы СМИ на фоне закрытия каналов. В данный момент Евросоюз изучает данную ситуацию и будет делиться своим опытом с нашей страной в этом вопросе.