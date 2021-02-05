Посольство США в Киеве опровергло информацию о том, что стоит за санкциями "112 Украина", NewsOne и ZIK и советовало президенту Владимиру Зеленскому закрыть эти оппозиционные телеканалы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист РИА Кирилл Вышинский обратил внимание на то, что вещать трем каналам запретили вскоре после визита Зеленского в посольство США, где он смотрел трансляцию инаугурации Джо Байдена. Кроме того, посольство США поразительно поспешно приветствовало решение Зеленского о закрытии каналов.

Поэтому РИА Новости спросили у диппредставительства, насколько соответствует действительности эта версия.



"Любая информация о том, что Соединенные Штаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники", - ответил представитель посольства на запрос агентства.



В дипмиссии добавили, что в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени там не проводили много встреч, "в том числе с президентом Зеленским".

Ранее "Страна" приводила одобрительную реакцию посольства на решение Зеленского.

Мы также писали, что вслед за посольством США указ президента поприветствовала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.