Тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязывается самостоятельно его содержать.

Об этом рассказали специалисты министерства юстиции.

Семейные правоотношения - это личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие между лицами на основании брака, кровного родства, усыновления, опеки и попечительства, а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным принципам общества.

Одним из актуальных вопросов семейных правоотношений являются алиментные обязательства.

Родители обязаны содержать своих детей независимо от того, находятся ли они в браке или нет, признан ли брак недействительным, лишены ли они родительских прав, или ребенок отобран у родителей временно без лишения родительских прав. Указанное регламентируется Конституцией и Семейным кодексом.

Одной из форм материального содержания ребенка, не достигшего совершеннолетия, являются алименты - средства на содержание ребенка, которые определяются в доле от дохода его матери, отца и (или) в твердой денежной сумме.

Неисполнение алиментных обязательств является основанием для принудительного взыскания невыплаченных сумм в порядке, предусмотренном Законом "Об исполнительном производстве".

Однако родители, которые не хотят или по другим основаниям не имеют возможности исполнять обязанность денежного содержания своих детей до их совершеннолетия (например отсутствие стабильного заработка, постоянное место проживания в другой стране и т. п.), могут урегулировать вопрос уплаты алиментов способом, определенным статьей 190 Семейного кодекса. Указанная статья предусматривает возможность заключить договор о прекращении права на алименты в связи с передачей в пользу ребенка права собственности на недвижимое имущество. Таким недвижимым имуществом может быть жилой дом, квартира, земельный участок и т. п.

Договор лишает родителя, который его заключил, обязанности денежного содержания ребенка в виде уплаты алиментов, однако не освобождает от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка. Он заключается с разрешения органа опеки и попечительства и подлежит нотариальному удостоверению. Ребенок, достигший четырнадцати лет, участвует в заключении договора.

Право собственности на недвижимое имущество по такому договору возникает с момента государственной регистрации этого права. Его приобретателем является ребенок или ребенок и тот из родителей, с которым он проживает, на праве общей частичной собственности на это имущество.

По результатам заключения договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязывается самостоятельно его содержать.

Ранее Верховный суд решил, что влияет на размер алиментов и как их изменить.

Также мы писали о том, что с 1 декабря в Украине изменился минимальный гарантированный размер алиментов.