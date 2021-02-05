Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом второй областной инфекционной больницы, где при пожаре погибли четыре человека.

Об этом информирует пресс-служба Запорожской областной прокуратуры, передает "Укринформ".

"Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 21:00 до 7:00) сроком на 60 суток", - заявили в пресс-службе.

Мужчина подозревается в нарушении требований безопасности, вследствие которого погибли люди. Сторона обвинения настаивала на содержании его под стражей, прокуроры намерены обжаловать решение суда.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что работник больницы 1956 года рождения в нарушение требований ст. 15 Закона "Об охране труда" и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью. В результате этого, по версии следствия, была создана угроза жизни и здоровью людей.

Напомним, в ночь на четверг в Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. В эпицентре огня оказались 12 человек, четверо из которых погибли, а восемь были госпитализированы.

Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара, не исключается и поджог.