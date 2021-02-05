"Добейте выживших". В субботу националисты собирают новую акцию у телеканала "Наш"
Националисты анонсировали в субботу, 6 февраля, вторую акцию протеста у офиса телеканала "Наш". Если первая, 4 февраля, называлась "Добьем гнид", то новая - "Добейте выживших".
Анонс сборища появился в соцсетях националистических группировок.
Организаторами его выступили все те же ультраправые группировки: "Основа будущего" (бывшая "С14"), "Правый сектор" и Всеукраинская молодежная общественная организация "Сокол".
Акция намечена на 17:00. Организаторы собираются со второй попытки закрыть телеканал, который они называли российским.
Афиша митинга выполнена в той же стилистике, что и акции 4 феврали, только вместо ноги в военном ботинке на ней изображен кулак с кастетом.
Ранее "Страна", описывала, как 4 февраля лидер С14 Евгений Карась устроил у офиса телеканала истерику и как националисты пытались взять здание штурмом.
Мы также рассказывали, что полиция отстраняет своих сотрудников, которые помешали радикалам штурмовать телеканал.