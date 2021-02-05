Националисты анонсировали в субботу, 6 февраля, вторую акцию протеста у офиса телеканала "Наш". Если первая, 4 февраля, называлась "Добьем гнид", то новая - "Добейте выживших".

Анонс сборища появился в соцсетях националистических группировок.

Организаторами его выступили все те же ультраправые группировки: "Основа будущего" (бывшая "С14"), "Правый сектор" и Всеукраинская молодежная общественная организация "Сокол".

Акция намечена на 17:00. Организаторы собираются со второй попытки закрыть телеканал, который они называли российским.

Афиша митинга выполнена в той же стилистике, что и акции 4 феврали, только вместо ноги в военном ботинке на ней изображен кулак с кастетом.

Ранее "Страна", описывала, как 4 февраля лидер С14 Евгений Карась устроил у офиса телеканала истерику и как националисты пытались взять здание штурмом.

Мы также рассказывали, что полиция отстраняет своих сотрудников, которые помешали радикалам штурмовать телеканал.