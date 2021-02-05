Одной из мер принудительного исполнения решений является обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и прочие доходы должника.

Вместе с этим, статьей 73 Закона "Об исполнительном производстве" определен исчерпывающий перечень выплат, на которые не может быть обращено взыскание.

Об этом разъяснили специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Взыскание не может быть обращено на следующие выплаты:

- выходное пособие, которое выплачивается в случае увольнения работника;

- компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

- полевое обеспечение, надбавки к заработной плате, другие средства, которые выплачиваются вместо суточных и квартирных;

- материальную помощь лицам, утратившим право на пособие по безработице;

- пособие по беременности и родам;

- единовременную помощь в связи с рождением ребенка;

- помощь при усыновлении ребенка;

- пособие на детей, над которыми установлены опека или попечительство;

- пособие на детей одиноким матерям;

- пособие лицам, занятым уходом трех и больше детей в возрасте до 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другое пособие на детей, предусмотренное законом;

- помощь на лечение;

- помощь на погребение;

- ежемесячное денежное пособие в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

- дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

Взыскание не осуществляется также из сумм:

- необлагаемого размера материальной помощи;

- денежной компенсации за выданное обмундирование и натуральное снабжение;

- выходного пособия в случае увольнения (выхода в отставку) с военной службы, службы в полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы, а также денежного обеспечения, не имеющего постоянного характера, и в других случаях, предусмотренных законом;

- единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве;

- денежного пособия, связанного с безоплатным обеспечением протезирования (ортезирования) участника антитеррористической операции, участника осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, утратившего функциональные возможности конечностей; благотворительной помощи, полученной указанными лицами, независимо от ее размера и источника происхождения.

Ранее Малюська заявил, что обжаловать в суде штраф за отсутствие маски выйдет дороже, чем заплатить его.

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