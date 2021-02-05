Народные депутаты поддержали в первом чтении за основу альтернативный законопроект № 3360-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения расхождений и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".

Автор законодательной инициативы - народный депутат И. Фрис, информирует Юрлига.

В законопроекте предложено внести ряд изменений, направленных на усовершенствование системы реализации арестованного имущества, повышение ее прозрачности и обеспечение соблюдения принципа нотариального удостоверения фактов для предоставления им юридической достоверности. В частности, проект предусматривает:

1) нормативное определение проведения электронных аукционов и исключение закрепленного законом механизма реализации имущества по фиксированной цене;

2) создание условий для надлежащего определения процедуры проведения электронных торгов Кабинетом Министров по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов);

3) устранение расхождений между законами "Об исполнительном производстве" и "Об ипотеке" и приведение в нормативную определенность и актуализация процедуры реализации предмета ипотеки в процедуре принудительного обращения взыскания и исполнения судебного решения;

4) обеспечение возможности проведения электронных аукционов способом продажи имущества с возможностью снижения начальной цены.

Ранее юристы объяснили, какое имущество даже в браке остается личной частной собственностью мужа или жены.

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